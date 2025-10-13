Superlega la Sir attesa da una settimana di impegni istituzionali

Perugiatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Archiviata l'avventura giapponese la Sir Susa Scai Perugia entra nella settimana che precede l'inizio del campionato.Non è un mistero che uno degli obbiettivi primari di una stagione ricchissima di competizioni sia la riconquista del tricolore, sfumato pochi mesi fa in modo alquanto beffardo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: superlega - attesa

Superlega, martedì la Sir verrà presentata ai tifosi - Lorenzetti torna sull'esperienza in Giappone: "I ragazzi hanno fatto tutto ciò che avevo chiesto" ... Come scrive perugiatoday.it

superlega sir attesa settimanaSuperlega, per la Sir scatta il countdown verso il Giappone - Block Devils impegnati a Tokyo in una doppia amichevole il 7 e l'8 ottobre. Segnala today.it

Superlega, ai mondiali sarà ancora derby Sir - La semifinale vedrà affrontarsi Italia e Polonia in una sorta di sfida infinita. Lo riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Superlega Sir Attesa Settimana