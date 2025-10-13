Superlavoro della forze dell' ordine alla Barcolana tra fogli di via e multe per guida ubriaca

Triesteprima.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Otto sanzioni per guida ubriaca e circa altrettanti provvedimenti di allontanamento a persone “socialmente pericolose” sono stati emessi dalle forze dell'ordine durante i giorni della Barcolana. Sono stati oltre 500 gli uomini tra polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

