Superlavoro della forze dell' ordine alla Barcolana tra fogli di via e multe per guida ubriaca

Otto sanzioni per guida ubriaca e circa altrettanti provvedimenti di allontanamento a persone “socialmente pericolose” sono stati emessi dalle forze dell'ordine durante i giorni della Barcolana. Sono stati oltre 500 gli uomini tra polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. 🔗 Leggi su Triesteprima.it