SuperEnalotto jackpot sfiorato a Napoli | il bar dove è stato centrato il 5 vincente

Napolitoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jackpot sfiorato a Napoli al SuperEnalotto. Nell’estrazione di venerdì 10 ottobre, nella zona orientale del capoluogo campano è stato centrato un “5” da 21.278,24 euro. La schedina vincente - riferisce Agipronews - è stata convalidata presso Caffè Mozart in via Bartolo Longo 345, a Ponticelli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: superenalotto - jackpot

