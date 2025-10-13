Superenalotto fortunato | vincita da quasi 24mila euro in provincia di Latina

Superenalotto fortunato per la provincia di Latina, e più in generale per il Lazio. Nella nostra regione sono infatti state centrate due vincite per un totale di quasi 50mila euro nell’ultimo concorso di sabato 11 ottobre.La dea bendata ha fatto tappa, come detto, nella provincia di Latina ma. 🔗 Leggi su Latinatoday.it