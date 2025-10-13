SuperEnalotto | a Napoli centrato un 5 per un totale di oltre 21mila euro
Tempo di lettura: < 1 minuto Campania protagonista con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di venerdì 10 ottobre, come riporta Agipronews, centrato a Napoli un “5” da 21.278,24 euro presso Caffè Mozart in via B. Longo, 345. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 14 ottobre, sale a 64,1 milioni di euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: superenalotto - napoli
Superenalotto fortunato a Napoli: “cinque” da migliaia di euro
SuperEnalotto, premi da 10mila euro non ritirati a Napoli e in Campania: ultimi giorni per riscuotere le vincite
SuperEnalotto, vinti oltre 138mila euro tra Napoli e provincia
SUPERENALOTTO - A Parete e Napoli centrati due “5” per un totale di oltre 75mila euro https://ift.tt/LNbPAi5 - X Vai su X
SuperEnalotto: a Parete e Napoli centrati due "5" da 38mila euro - #Pupiatv - facebook.com Vai su Facebook
SuperEnalotto: a Parete e Napoli centrati due “5” da 38mila euro - Nell’estrazione di sabato 4 ottobre, come riporta Agipronews, centrati due "5" da 37. Scrive msn.com
SuperEnalotto, centrato un "5" in Toscana - CARRARA: La dea bendata fa tappa a Carrara con una vincita di oltre 37mila euro realizzata nell'estrazione di sabato 4 Ottobre ... Riporta toscanamedianews.it