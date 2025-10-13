Superbike Estoril | Bulega trionfa in Gara 2 davanti a Razgatlioglu e Bautista
Con una bella vittoria il pilota emiliano accorcia le distanze dal turco della Bmw in classifica piloti (ora è a -39), riaccendendo la lotta per il titolo iridato che verrà assegnato a Jerez, in Spagna, durante l'ultimo appuntamento della stagione il 18 e il 19 ottobre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
