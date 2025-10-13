All’ Estoril, dove tra sabato e domenica si è disputato il penultimo round del Mondiale Superbike, Nicolò Bulega ha nuovamente provato in tutti i modi a battere Toprak Razgatlioglu, riuscendoci in Gara-2. Cionondimeno, il turco si è imposto in Gara-1 e nella Superpole Race. Come al solito, i due si sono spartiti vittorie e secondi posti. Di conseguenza, il ventinovenne anatolico ha messo in cassaforte il titolo 2025, avendo guadagnato altri 3 punti sull’emiliano, che ora si trova a -39 dal rivale. Significa che l’asiatico si può permettere anche uno “ zero ” a Jerez de la Frontera e restare comunque padrone del proprio destino. 🔗 Leggi su Oasport.it

Superbike. Aria di 'resa condizionata' per Nicolò Bulega. Il titolo 2025 è quasi sfumato, ma quello 2026 è promesso