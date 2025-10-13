Superato lo United Carpi Ora la Sanmichelese è prima in solitudine
Sanmichelese 2 United Carpi 1 Sanmichelese: Schiuma, Costa, Merli, Baisi, Ashong, Farina (13’ s.t. Minutolo), Tardini (22’ s.t. Casta), Vernia, Notari (42’ s.t. Gorzanelli), Manzini, Peddis (30’ s.t. Teneggi). All. Azzurro (Brabdoli, Doku, Rafrari, Alicchi, Fontanini) United Carpi: Chiossi, Gianasi, Kundome, Gazzini, Paramatti, Albertini (46’ s.t. De Marino), Amura (44 s.t. Mebelli), Giovannini, Kolaveri, Nadiri, Crispino. All. Gilioli (Nicolosi, Posponi, Nappa, Hardi, Vezzani, Baraldi, Malvezzi) Arbitro: Casali di Bologna Reti: 8’ s.t. Vernia, 19’ s.t. Nadiri, 45’ s.t. Gorzanelli I nuovi entrati – Teneggi assiste, Gorzanelli segna – spingono la Sanmichelese oltre lo United Carpi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
