Suoni Riflessi la musica classica si reinventa | a Firenze oltre un mese di concerti produzioni originali confronti e prime assolute
Rivelare la musica, addentrarsi in un patrimonio collegato al pensiero e aperto alla Storia, alla vita di ieri e di oggi, stimolare il confronto tra autori e generazioni. Fedele al proprio credo, torna a Firenze Suoni Riflessi, il festival ideato e diretto da Mario Ancillotti, flautista di fama. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: suoni - riflessi
Suoni Riflessi: la musica classica si reinventa a Sala Vanni
Dal 12 ottobre al 2 novembre 2025, le maestose Terme di Caracalla aprono eccezionalmente di notte per un viaggio unico tra luci, suoni e riflessi d’acqua. Date speciali: 12, 16, 17, 18, 24, 25, 30 ottobre 1 e 2 novembre 2025 Passeggia accanto allo specc - facebook.com Vai su Facebook
Classica e arti contemporanee . Torna ’Suoni riflessi’ in Sala Vanni - Una via nuova per gustare la musica, attraverso concerti tematici e confronti con altre arti, con la storia, la cronaca, la pittura, lo sport. Segnala lanazione.it
Pianoforte di padre in figlia. Gran finale di ’Suoni Riflessi’ - Il pianista Pietro De Maria e la figlia Beatrice si esibiscono alla Sala Vanni di Firenze con un concerto di musica classica. Secondo lanazione.it