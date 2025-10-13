Summit su Gaza in Egitto la soddisfazione di Meloni | Giornata storica fiera che l' Italia ci sia

Notizia in aggiornamento Una giornata storica: così Giorgia Meloni ha definito il summit su Gaza in Egitto. "L'Italia è pronta a fare la sua parte, è una grande occasione", le parole del primo ministro a margine del vertice. "È una giornata storica, sono fiera che l'Italia ci sia" ha aggiunto, sottolineando "il ringraziamento per quanto fatto dall'Italia sul piano umanitario per la popolazione di Gaza ma anche a tutti gli sforzi verso la cessazione delle ostilità". L'accordo su Gaza "è un grande successo di Donald Trump, gliene auguriamo altri, a partire dall'Ucraina". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Summit su Gaza in Egitto, la soddisfazione di Meloni: "Giornata storica, fiera che l'Italia ci sia"

In questa notizia si parla di: summit - gaza

