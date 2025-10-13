Sull' A14 Sottanelli Azione attacca | In Aula per chiedere conto dello stato dei lavori a due anni dalle false promesse di Salvini

A due anni dall’interrogazione parlamentare con cui chiese conto al ministro dei Trasporti Salvini sullo stato dell’autostrada A14, tra Abruzzo e Marche, il deputato abruzzese di Azione, Giulio Sottanelli annuncia il ritorno in aula per avere rispostesu rischi e disagi e dei legati ai cantieri. 🔗 Leggi su Chietitoday.it