Sull' A14 Sottanelli Azione attacca | In Aula per chiedere conto dello stato dei lavori a due anni dalle false promesse di Salvini
A due anni dall’interrogazione parlamentare con cui chiese conto al ministro dei Trasporti Salvini sullo stato dell’autostrada A14, tra Abruzzo e Marche, il deputato abruzzese di Azione, Giulio Sottanelli annuncia il ritorno in aula per avere rispostesu rischi e disagi e dei legati ai cantieri. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
CANTIERI SULLA A14: SOTTANELLI, “FALSE PROMESSE DI SALVINI, DOPO DUE ANNI LAVORI ANCORA IN CORSO” - ROMA – “ “L’8 novembre 2023, durante il question Time in Aula, interrogai il Ministro Matteo Salvini sullo stato dell’autostrada A14, tra Abruzzo e Marche. abruzzoweb.it scrive
