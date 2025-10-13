Successo straordinario ad Avella per Pane Ammore e Tarantella | oltre 50mila presenze in tre giorni

Avellinotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è chiusa con un bilancio straordinario l’edizione 2025 di “Pane, Ammore e Tarantella”, che dopo cinque anni di pausa è tornata a far ballare e sognare il Mandamento. Oltre 50mila persone hanno animato le strade e le piazze del centro storico nel corso dei tre giorni di festa, trasformando il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: successo - straordinario

Straordinario successo in Spagna del maestro Cosimo Prontera

Successo straordinario. Big Mat, sembra una favola

Soriano Calabro, successo straordinario per il recital “Io l’ho visto” al Parco Archeologico

Cerca Video su questo argomento: Successo Straordinario Avella Pane