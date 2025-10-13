Sub morto alle Formiche shock per la fine del medico 32enne Trovato a 60 metri di profondità la Procura apre un’inchiesta

Grosseto, 13 ottobre 2025 – É stato recuperato ieri il corpo del sub di 32 anni che non era riemerso dai fondali del mare antistante le Isole Formiche, al largo di Marina di Grosseto sabato mattina. Il cadavere del giovane Marco Danti, medico anestesista di Lerici, giaceva a 60 metri di profondità. Le ricerche erano scattate nella tarda mattina di sabato quando altri sub della stessa comitiva partita da Castiglione della Pescaia si sono accorti della mancata riemersione del giovane medico. Da qui l’allerta alla Capitaneria di porto e l’inizio delle ricerche del sub. Ricerche per le quali è stata utilizzata attrezzature di rilevazione subacquea in dotazione alla guardia costiera, con la quale ore dopo era stato individuato il corpo del subacqueo, ma con l’impossibilità in quel momento di scendere a tale profondità con la luce che iniziava a diminuire. 🔗 Leggi su Lanazione.it

