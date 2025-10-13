Sua figlia ha fatto un incidente | anziana va nel panico e consegna oro per 90 mila euro

Una ottantaquattrenne nata a Roma ma residente a Trieste è stata vittima di una maxi truffa messa a segno da ignoti nel capoluogo giuliano lo scorso 10 ottobre. La tecnica del consistente raggiro, quantificabile in circa 90 mila euro in oro e gioielli, è quella nota come finto incidente. La donna. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

