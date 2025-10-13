Sua figlia ha fatto un incidente | anziana va nel panico e consegna oro per 90 mila euro

Triesteprima.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ottantaquattrenne nata a Roma ma residente a Trieste è stata vittima di una maxi truffa messa a segno da ignoti nel capoluogo giuliano lo scorso 10 ottobre. La tecnica del consistente raggiro, quantificabile in circa 90 mila euro in oro e gioielli, è quella nota come finto incidente. La donna. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: figlia - incidente

Cerca di avvicinare il Papa: “Mia figlia morì in un incidente, mi aiuti ad avere giustizia”

Matteo Petti, la lettera della figlia: “Morire in un incidente stradale è un’offesa terribile”

“Vi prego, aiutatemi”. Il dramma di papà Davide: la figlia Noemi muore a 14 anni dopo un incidente, fuori dall’ospedale la scoperta

sua figlia ha fatto“Mia mamma mi ha rovinato la festa, ha rivelato il sesso di mia figlia da sola senza dire nulla”: lo sfogo su TikTok per un ‘gender reveal’ finito male - La madre di Gianna Wulf prende il controllo della rivelazione del sesso del bebè, scatenando 26 milioni di visualizzazioni e polemiche ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

sua figlia ha fatto“Mia figlia non è stata invitata alla festa di compleanno, era in lacrime perché l’hanno esclusa davanti a tutti”: una madre si sfoga su Reddit - Una bambina torna a casa in lacrime dopo aver visto i compagni ricevere inviti per una festa a cui non è stata invitata ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Sua Figlia Ha Fatto