Su che canale vedere Sinner al Six Kings Slam 2025 | disponibile solo lo streaming a pagamento Orario e avversario dei quarti
Il torneo d’esibizione Six Kings Slam andrà in scena a Riad, in Arabia Saudita, a partire da mercoledì 15 ottobre, giornata in cui si giocheranno entrambi i quarti di finale ed esordirà anche l’azzurro Jannik Sinner, detentore del titolo, il quale dovrà sfidare l’ ellenico Stefanos Tsitsipas. Il match tra l’azzurro ed il greco sarà il primo di giornata, ed andrà in scena a partire dalle ore 18.30 italiane: la sfida ovviamente non rientrerà tra i precedenti ufficiali disputati sul circuito maggiore, ma nei nove precedenti giocati in carriera l’ellenico è in vantaggio per 6-3 sull’azzurro. Il vincitore affronterà il serbo Novak Djokovic in semifinale. 🔗 Leggi su Oasport.it
