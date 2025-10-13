Stupro di Palermo l’audio di Asia Vitale ritratta - in parte - la ricostruzione della notte della violenza di gruppo

13 ott 2025

In un primo momento, o almeno così sembra emergere dalle parole registrate dal podcaster Gioacchino Gargano, la giovane sarebbe stata consenziente al rapporto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

