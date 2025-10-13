Studenti eccellenti | come sostenerli tra PDP classi avanzate e metodologie innovative
In un approfondimento curato da INVALSI, si affronta un tema spesso trascurato nel dibattito educativo: come sostenere in modo efficace gli studenti accademicamente eccellenti. Mentre molto è stato fatto – e giustamente – per contrastare la dispersione scolastica, il potenziamento degli allievi ad alto potenziale cognitivo rimane una sfida ancora aperta per il sistema scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: studenti - eccellenti
Ecco gli studenti più bravi del Righi. I maturi e gli alunni ‘eccellenti’
BPER mette in palio 240 borse di studio per studenti eccellenti
Giovani, 240 borse di studio da Bper Banca per gli studenti italiani eccellenti
Giorno 6 ottobre abbiamo concluso un bellissimo percorso iniziato nell’anno scolastico 2024/2025, consegnando le certificazioni a oltre 60 studenti dell’ ITT "Panetti-Pitagora" Risultati eccellenti per i ragazzi che hanno raggiunto i livelli B1, B2 e C1!?Un tr - facebook.com Vai su Facebook