Studente bocciato riammesso dal TAR | cosa accade quando la scuola non aggiorna il PDP e il giudizio finale viene ribaltato

Il TAR Lazio, con il decreto pubblicato il 13 ottobre, ha esaminato il ricorso presentato dai rappresentanti legali di uno studente che, al termine dell’anno scolastico 20242025, non era stato ammesso alla classe successiva del ciclo di liceo classico a causa delle insufficienze riportate in Lingua e Cultura Latina, Filosofia e Matematica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: studente - bocciato

Studente-atleta bocciato nonostante il talento calcistico: il Tar respinge il ricorso dei genitori e ribadisce il primato dello studio sul campo sportivo. SENTENZA

Studente con patologia cronica bocciato nonostante il PDP, il TAR conferma decisione della scuola e respinge risarcimento: “Serve raggiungere obiettivi minimi”. SENTENZA

Studente bocciato dopo 4 minuti di colloquio, il Tar respinge il ricorso: “Importano i voti, non i tempi”

Studente-atleta di alto livello viene bocciato, fa ricorso al TAR, ma lo perde. I giudici: “Preparazione insufficiente, la bocciatura non ha intento punitivo” - X Vai su X

Una studentessa di un liceo economico sociale aveva presentato ricorso contro la bocciatura dopo i test per il recupero dei debiti, finiti con un 5 in italiano e un 4 in inglese - facebook.com Vai su Facebook

5 insufficienze, 2 sospensioni e 10 note: bocciata in prima media, la famiglia fa ricorso e perde - La madre accusa la scuola di non aver aver attivato un percorso didattico personalizzato, in quanto la figlia è afflitta da misofonia (avversione ai rumori). Riporta skuola.net

Studentessa di liceo bocciata fa ricorso al Tar ma i giudici confermano i 4 e i 5 - È stata bocciata in terza superiore dopo il mancato recupero dei debiti in italiano e inglese. Lo riporta ilmattino.it