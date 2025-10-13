Struttura per anziani chiusa dai carabinieri per gravi irregolarità igieniche

Controlli serrati dei carabinieri nella mattinata del 13 ottobre 2025 hanno portato alla chiusura definitiva di una struttura per anziani a Maddaloni, a causa di gravi irregolarità igienico-sanitarie e amministrative. L’operazione è stata condotta dai militari della locale Stazione, supportati. 🔗 Leggi su Casertanews.it

