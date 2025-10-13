Struttura per anziani chiusa dai carabinieri per gravi irregolarità igieniche

Casertanews.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Controlli serrati dei carabinieri nella mattinata del 13 ottobre 2025 hanno portato alla chiusura definitiva di una struttura per anziani a Maddaloni, a causa di gravi irregolarità igienico-sanitarie e amministrative. L’operazione è stata condotta dai militari della locale Stazione, supportati. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: struttura - anziani

Maddaloni, chiusa struttura per anziani per irregolarità igieniche - Nella mattinata di oggi, 13 ottobre 2025, i Carabinieri hanno effettuato controlli approfonditi a Maddaloni, concentrandosi sul settore dell’assistenza agli anziani. Segnala casertaweb.com

struttura anziani chiusa carabinieriScandalo in un casa di riposo nel casertano: blitz dei carabinieri e viene chiusa. TUTTI I DETTAGLI - MADDALONI – I Carabinieri della Stazione locale e del NAS di Caserta hanno disposto la chiusura definitiva di una struttura per anziani in seguito ai gravissimi illeciti emersi durante un’ispezione co ... Si legge su casertace.net

