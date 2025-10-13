Striscia di Gaza rilasciati tutti i venti ostaggi | Donald Trump verso Gerusalemme con Netanyahu

Netanyahu: "I figli torneranno alla loro terra, è un evento storico". Trump vola in Medioriente: "A Gaza la guerra è finita, il cessate il fuoco reggerà". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Striscia di Gaza, rilasciati tutti i venti ostaggi | Donald Trump verso Gerusalemme con Netanyahu

Gaza, il grido dell’Ue contro la fame e la morte nella Striscia: “Israele rispetti le promesse”

Israele: «Pronti a pausa umanitaria a Gaza»E di notte paracadutati gli aiuti nella Striscia Ma l'esercito: falso che lì si muoia di fame

Le trappole della Striscia di Gaza. “Bombe, cecchini, agguati. Sarà un bagno di sangue”

Sono stati fatti entrare nella Striscia di Gaza, attraverso il lato egiziano del valico di Rafah, i primi camion di aiuti umanitari in seguito all'accordo di cessate il fuoco. Tra i punti da rispettare c'è anche la distribuzione da parte di Israele di beni di prima necessità,

"Non posso più entrare a Gaza perché ho raccontato quello che ho visto" Gennaro Giudetti, operatore umanitario appena rientrato dalla Striscia di Gaza, dove si trovava su mandato dell'ONU

Sono stati rilasciati i primi sette ostaggi israeliani - Intanto Trump è arrivato in Israele, e sono in corso i preparativi per la liberazione di centinaia di detenuti palestinesi ... Secondo ilpost.it

Gaza, rilasciati 7 ostaggi in mano ad Hamas. Quando verranno liberati gli altri - Sono stati rilasciati a Gaza i primi sette ostaggi israeliani che erano dal 7 ottobre 2023 nelle mani di Hamas. Lo riporta iltempo.it