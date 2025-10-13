Striscia di Gaza Hamas ha rilasciato sette ostaggi alla Croce Rossa | Herzog | questa è una mattina di grande speranza

Tgcom24.mediaset.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hamas: "Liberazione in tre punti diversi della Striscia". Netanyahu: "I figli torneranno alla loro terra, è un evento storico". Trump vola in Medioriente: "A Gaza la guerra è finita, il cessate il fuoco reggerà". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

