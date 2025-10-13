Striscia di Gaza Hamas ha rilasciato sette ostaggi alla Croce Rossa | Herzog | questa è una mattina di grande speranza
Hamas: "Liberazione in tre punti diversi della Striscia". Netanyahu: "I figli torneranno alla loro terra, è un evento storico". Trump vola in Medioriente: "A Gaza la guerra è finita, il cessate il fuoco reggerà". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: striscia - gaza
Gaza, il grido dell’Ue contro la fame e la morte nella Striscia: “Israele rispetti le promesse”
Israele: «Pronti a pausa umanitaria a Gaza»E di notte paracadutati gli aiuti nella Striscia Ma l'esercito: falso che lì si muoia di fame
Le trappole della Striscia di Gaza. “Bombe, cecchini, agguati. Sarà un bagno di sangue”
Sono stati fatti entrare nella Striscia di Gaza, attraverso il lato egiziano del valico di Rafah, i primi camion di aiuti umanitari in seguito all'accordo di cessate il fuoco. Tra i punti da rispettare c'è anche la distribuzione da parte di Israele di beni di prima necessità, - facebook.com Vai su Facebook
“Non posso più entrare a Gaza perché ho raccontato quello che ho visto” Gennaro Giudetti, operatore umanitario appena rientrato dalla Striscia di Gaza, dove si trovava su mandato dell’ONU https://la7.it/piazzapulita/video/non-posso-piu-entrare-a-gaza-perch - X Vai su X
Ostaggi Gaza, il rilascio (in due fasi) inizia alle 7: Hamas pubblica i nomi. Croce Rossa nella Striscia, familiari al punto accoglienza - Alcune famiglie che vivono lontano dal sud di Israele hanno ricevuto messaggi di iniziare a dirigersi verso la base di Re'im al confine con la Striscia di Gaza in vista del previsto ... Come scrive ilmattino.it
Gaza, le insidie della “Fase 2” del piano: Hamas non si arrende al disarmo e i ministri di Bibi invocano lo stop - Finisce un incubo atroce, ma potrebbe presto cominciarne un altro: non tutti quelli che esultano ... Scrive ilmattino.it