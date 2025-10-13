Stretta dei carabinieri a Santo Stefano in Aspromonte | sequestrati quad e moto da cross

Reggiotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stretta dei carabinieri della stazione di Santo Stefano in Aspromonte all’uso irregolare di quad e moto da cross nelle aree urbane e rurali del territorio comunale.La presenza di motocicli e veicoli fuoristrada non immatricolati o privi di assicurazione, spesso condotti da persone senza casco e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

