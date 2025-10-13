Strepitoso inizio di stagione per la Filarmonica Laudamo con il Trio Concept
Il trio Concept, prestigiosa formazione vincitrice di vari premi internazionali, che dal 2018 si esibisce su tutti i palchi del mondo riscuotendo unanimi consensi di pubblico e critica, il 12 ottobre 2025 è stata protagonista del concerto di inaugurazione della stagione 202526 della Filarmonica. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: strepitoso - inizio
Yildiz Juve, inizio di stagione strepitoso da parte del turco: quel dato lo incorona, nessuno come lui in Europa in questo momento
Giovanni Placci vola in finale mondiale! Con una gara incredibile a Seoul @gioplacci.sk centra il 6º posto e conquista la sua prima finale internazionale in carriera! Un traguardo strepitoso che segna l’inizio di un nuovo capitolo da protagonista. Finale sf - facebook.com Vai su Facebook
Filarmonica Laudamo, eccellente trio con pianoforte per l’inaugurazione - MESSINA – Domenica 12 ottobre, nell’auditorium del Palacultura di Messina, si è tenuto il primo concerto d’inaugurazione della 105sima stagione della Filarmonica Laudamo. Lo riporta msn.com
La Filarmonica della Scala immersa in una stagione che non finisce mai - "Se lo hanno fatto i Wiener Philharmoniker, perché non dovreste farcela anche voi? Da ilgiornale.it