Strega demoniaca! L’insulto alla Nobel per la Pace arriva proprio da lui

Nel cuore del Venezuela si infiamma nuovamente lo scontro tra potere e opposizione, tra propaganda e riconoscimenti internazionali. Un linguaggio durissimo, carico di simbolismo e offese personali, è stato usato dal presidente Nicolás Maduro nel corso di un discorso ufficiale, durante il quale ha attaccato violentemente la leader dell'opposizione María Corina Machado, senza mai nominarla esplicitamente, ma riferendosi chiaramente a lei attraverso insulti e riferimenti mitologici. Leggi anche: Premio Nobel per la Pace 2025 a María Corina Machado La tensione politica cresce, alimentata da uno scenario internazionale sempre più complesso e dalla crescente popolarità di una figura come quella di Machado, recentemente insignita del Premio Nobel per la Pace.

