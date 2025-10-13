Strega demoniaca! L’insulto alla Nobel per la Pace arriva proprio da lui
Nel cuore del Venezuela si infiamma nuovamente lo scontro tra potere e opposizione, tra propaganda e riconoscimenti internazionali. Un linguaggio durissimo, carico di simbolismo e offese personali, è stato usato dal presidente Nicolás Maduro nel corso di un discorso ufficiale, durante il quale ha attaccato violentemente la leader dell’opposizione María Corina Machado, senza mai nominarla esplicitamente, ma riferendosi chiaramente a lei attraverso insulti e riferimenti mitologici. Leggi anche: Premio Nobel per la Pace 2025 a María Corina Machado La tensione politica cresce, alimentata da uno scenario internazionale sempre più complesso e dalla crescente popolarità di una figura come quella di Machado, recentemente insignita del Premio Nobel per la Pace. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: strega - demoniaca
Maduro contro il Nobel per la pace alla sua nemica Machado: «È una strega demoniaca, il popolo la ripudia»
E ti chiameranno Strega di Karia Tenti In questo romanzo i fatti narrati prendono spunto da fatti realmente accaduti, ma i nomi e le vicende sono stati liberamente interpretati dalla scrittrice. Il romanzo si alterna tra i giorni nostri e il passato. Barbara Vallerin vive Vai su Facebook
Maduro chiama 'strega demoniaca' la Nobel per la pace Machado - Il presidente de facto del Venezuela, Nicolás Maduro ha definito una "strega demoniaca" la leader dell'opposizione Maria Corina Machado, che venerdì scorso è stata insignita del premio Nobel per la pa ... Scrive ansa.it