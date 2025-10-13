Strappa la collana d'oro al turista ferendolo alla gola ladro bloccato da un passante a Napoli

Il ladro è stato bloccato da un passante e poi arrestato dalla Polizia Locale. Condannato a un anno e 9 mesi per direttissima, la pena è stata sospesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

