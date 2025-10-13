Il cast è cresciuto troppo e la magia è svanita. Perché l’attesissimo finale di Stranger Things rischia di non mantenere le promesse. Manca solo un mese e mezzo all’addio a Hawkins, con l’ultima stagione di Stranger Things in arrivo su Netflix il 26 novembre. L’attesa è ai massimi livelli, ma c’è un’ombra che minaccia di offuscare questo epico finale: il tempo ha cambiato tutto, e non in meglio (va quasi sempre così, tranne con il vino, non è vero?) L’ultima foto promozionale, quella in cui il cast ricrea un vecchio poster della serie, non è solo un tenero omaggio. È la riprova di un problema che nemmeno il Demogorgone potrebbe risolvere: quei bambini che abbiamo amato nel 2016 non ci sono più. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

© Nonsolo.tv - Stranger Things 5, il finale rischia di deludere i fan: i ragazzi non sono più quelli di una volta (e forse nemmeno la serie)