Stranger Things 5 il finale rischia di deludere i fan | i ragazzi non sono più quelli di una volta e forse nemmeno la serie
Il cast è cresciuto troppo e la magia è svanita. Perché l’attesissimo finale di Stranger Things rischia di non mantenere le promesse. Manca solo un mese e mezzo all’addio a Hawkins, con l’ultima stagione di Stranger Things in arrivo su Netflix il 26 novembre. L’attesa è ai massimi livelli, ma c’è un’ombra che minaccia di offuscare questo epico finale: il tempo ha cambiato tutto, e non in meglio (va quasi sempre così, tranne con il vino, non è vero?) L’ultima foto promozionale, quella in cui il cast ricrea un vecchio poster della serie, non è solo un tenero omaggio. È la riprova di un problema che nemmeno il Demogorgone potrebbe risolvere: quei bambini che abbiamo amato nel 2016 non ci sono più. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv
News recenti che potrebbero piacerti
Il co-creatore di #StrangerThings Ross Duffer ha condiviso con i fan le durate di ciascun episodio del Volume 1 della quinta stagione, smentendo ufficialmente le indiscrezioni circolate nei mesi scorsi - X Vai su X
Conad Roma Porta di Roma. . Nel Sottosopra, tutti cercano i premi della collezione Stranger Things! Dal 6 ottobre all’11 gennaio, ogni 15€ di spesa, riceverai un bollino per richiederli.? E puoi anche partecipare al “Concorso dal Sottosopra” per vincere un v - facebook.com Vai su Facebook
Stranger Things 5, svelata la "vera" durata degli episodi della prima parte - creatore di Stranger Things Ross Duffer ha condiviso con i fan un video in cui rivela quanto dura ciascun episodio del Volume 1 della quinta stagione, smentendo ufficialmente le indiscrezioni ci ... Lo riporta comingsoon.it
Stranger Things – Stagione 5: svelata la durata dei primi quattro episodi - Le voci sulla durata dei primi quattro episodi di Stranger Things - Si legge su cinefilos.it
Stranger Things 5: rivelata la durata dei primi episodi - È stata finalmente svelata la durata dei primi episodi di Stranger Things 5, l'ultima stagione della serie cult creata dai fratelli Duffer ... ciakgeneration.it scrive