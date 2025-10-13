Valeria Straneo è un esempio, non solo per i risultati sportivi ottenuti (argento mondiale e argento europeo nella Maratona ): lo è soprattutto perché quegli allori sono arrivati dopo l’asportazione della milza a causa della sferocitosi, malattia genetica da cui è affetta, e dopo aver dato alla luce i suoi due figli. Valeria, il premio ’ Atleta Epico ’ che le daranno sabato sembra meritatissimo. "Sì, questo è particolare. Al di là del nome che forse per me è un po’ esagerato, è comunque bello che me lo diano quando non sono più in attività agonistica, anche se continuo a correre con altri obiettivi perché la passione è rimasta". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Straneo oltre il dolore: "Mi hanno tolto la milza e ho iniziato a volare"