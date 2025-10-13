Strage lungo la Statale Adriatica lacrime per Eleonora | Sconvolti L’allarme | Strade senza sicurezza

Ilrestodelcarlino.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ferrara, 13 ottobre 2025 –  Mentre l’asfalto è ancora bagnato di sangue e gli occhi di lacrime, la strage di sabato sull’Adriatica getta nuovo sale sull’eterna ferita della sicurezza stradale. Le indagini sulla tragedia sono in corso. Sarà la polizia locale a stabilire cosa sia esattamente capitato su quella striscia d’asfalto all’altezza di Monestirolo quando i destini di Eleonora Verri, impiegata 41enne, Yassine El Maarofi, 19 anni e Omar Hammouch, 27 anni, si sono incontrati nella maniera più tragica. Quale che sarà la verità che restituiranno gli accertamenti, rimane il grido di allarme (e dolore) di chi della sicurezza stradale ha fatto un mestiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

