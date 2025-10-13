Strage di Vallucciole dopo 80 anni arriva la condanna | la Germania dovrà risarcire le famiglie delle vittime

Arezzo, 13 ottobre 2025 – Ottant’anni dopo, la memoria trova giustizia. Il tribunale civile di Firenze ha condannato la Germania al risarcimento di oltre 1,2 milioni di euro ai familiari delle vittime della strage di Vallucciole, avvenuta tra il 13 e il 14 aprile 1944, quando un reparto della divisione tedesca “Hermann Göring” devastò il piccolo borgo di Pratovecchio Stia, nel cuore del Casentino. E’ stata una delle più feroci rappresaglie naziste in Toscana: 108 civili – tra cui donne, anziani e bambini – vennero uccisi e altri 207 rimasero feriti. Le truppe, circa 800 soldati guidati dal maggiore Walter von Loeben, misero a ferro e fuoco il paese e i poderi circostanti, incendiando le case e sterminando intere famiglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

