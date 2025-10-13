StraFrosinone 2025 | ecco i vincitori
Grande successo per la 41ª edizione della StraFrosinone, storica corsa su strada che ha animato le vie della città con centinaia di partecipanti e un clima di festa. A vincere è stato Mattia Papoccia (Atletica Ceccano), che ha tagliato il traguardo con un tempo di 44:56, seguito da Alfredo Reali. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
