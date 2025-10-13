Strade sicure e cittadini più responsabili

Fiumicino, 13 ottobre 2025 – Negli ultimi mesi Fiumicino è diventata teatro di troppi incidenti stradali. Una tendenza preoccupante che richiama con urgenza una riflessione seria, a più livelli. È innegabile che la segnaletica sia ormai datata: in molti punti è scolorita, poco visibile, inadeguata alle nuove esigenze del traffico urbano. Col tempo, tra modifiche alla viabilità, inversioni, rotatorie aggiunte o rimosse, ciò che un tempo era chiaro oggi spesso è ambiguo. Serve un intervento strutturale, anche tecnologicamente aggiornato: non si può immaginare una città in espansione che non si doti di pannelli dinamici, segnalazioni luminose intelligenti, dispositivi di sicurezza attiva. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it