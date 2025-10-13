Stosa Virtus che forza! Schiantato San Miniato Inizio difficile | poi arriva il crescendo rossoblù

Sport.quotidiano.net | 13 ott 2025

STOSA 83 SAN MINIATO 63 STOSA: Ense, Braccagni 7, Redaelli 2, Costantini 9, Calvellini 20, Morciano 15, Gianoli 8, Bartelloni 3, Guerra 17, Cini, Crocetta 2 Tasselli. Allenatore Evangelisti. SAN MINIATO: Ermelani 9, Zaccagna ne, Camara 2, Mele 14, Scardigli 5, Iacopini ne, Ehmanis ne, Capozio 5, Granchi 7, Baldares 15, Cravero 6, Pedroni. Allenatore Martelloni. Parziali: 17-21, 38-37, 57-48. SIENA – Grande successo della Stosa che batte San Miniato e resta imbattuta in vetta alla classifica. Un ottima prestazione della Virtus arrivata nonostante i numerosi acciacchi. San Miniato parte fortissimo come da copione: transizioni velocissime e tiri da 3 punti che martellano la retina senese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

