Stosa Virtus che forza! Schiantato San Miniato Inizio difficile | poi arriva il crescendo rossoblù
STOSA 83 SAN MINIATO 63 STOSA: Ense, Braccagni 7, Redaelli 2, Costantini 9, Calvellini 20, Morciano 15, Gianoli 8, Bartelloni 3, Guerra 17, Cini, Crocetta 2 Tasselli. Allenatore Evangelisti. SAN MINIATO: Ermelani 9, Zaccagna ne, Camara 2, Mele 14, Scardigli 5, Iacopini ne, Ehmanis ne, Capozio 5, Granchi 7, Baldares 15, Cravero 6, Pedroni. Allenatore Martelloni. Parziali: 17-21, 38-37, 57-48. SIENA – Grande successo della Stosa che batte San Miniato e resta imbattuta in vetta alla classifica. Un ottima prestazione della Virtus arrivata nonostante i numerosi acciacchi. San Miniato parte fortissimo come da copione: transizioni velocissime e tiri da 3 punti che martellano la retina senese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: stosa - virtus
Il conto alla rovescia. Stosa Virtus, raduno il 18 agosto e prima amichevole il 31 con Olimpia Legnaia
Basket serie B Interregionale. Al via la nuova Stosa Virtus. Domani tutti al PalaPerucatti
Costone da applausi. Stosa Virtus ko. Stasera finale contro la Mens Sana
Al via la seconda parte dell'asta delle maglie special edition realizzate per i 75 anni di attività della Virtus Siena, con le quali la Stosa è scesa in campo nella prima giornata di campionato. I completini che andranno all'asta sul sito Guidoriccio casa d'aste sono: - facebook.com Vai su Facebook
Grande vittoria per la Stosa Virtus Siena in trasferta a Cecina https://gazzettadisiena.it/grande-vittoria-per-la-stosa-virtus-siena-in-trasferta-a-cecina/… - X Vai su X
Basket B Interregionale, la Stosa Virtus attesa da un big match: arriva San Miniato - Domani, domenica 12 Ottobre, i rossoblu ospiteranno alle 18 al PalaCorsoni l’Etrusca San Miniato nella terza ... Segnala radiosienatv.it
Basket. La Stosa Virtus affronta Arezzo al PalaPerucatti - Quarta amichevole pre campionato per la Stosa Virtus attesa questa sera alle 19. Come scrive lanazione.it