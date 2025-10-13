Storica prima volta | l' ex Verona Livramento porta Capo Verde al Mondiale

Battendo 3-0 Eswatini col gol del vantaggio dell'ex Hellas, la nazionale di Praia si qualifica per la fase finale 2026, costringendo il Camerun, grande favorito del girone, ai playoff. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Storica prima volta: l'ex Verona Livramento porta Capo Verde al Mondiale

In questa notizia si parla di: storica - prima

Storica svolta nella Chiesa d’Inghilterra: Sarah Mullally nominata prima donna arcivescova di Canterbury

L'Union Brescia comincia con il botto e vince 8-0: è la prima storica partita

Inter U23, termina con il risultato di 2-1 la prima storica amichevole: sconfitta di misura contro il Trento

STORICA PRIMA VITTORIA IN SERIE C UNICA! La Fortitudo Cisterna scrive la sua prima, indimenticabile pagina in Serie C Unica! Alla terza giornata di campionato, davanti a un pubblico numerosissimo e caldissimo, i ragazzi conquistano la prima vitto - facebook.com Vai su Facebook

Il Derthona attende la storica prima in casa contro una Treviso “molto pericolosa” - X Vai su X

Capo Verde è ai Mondiali per la prima storica volta: l'ex Verona Dailon Rocha Livramento nella storia, che vittorie con Camerun e Angola - L'ex colonia portoghese è in festa per l'impresa compiuta dalla selezione del ct Bubista, pseudonimo di Pedro Leitão Brito, che ha vinto 2- Scrive msn.com

Storica prima volta: l'ex Verona Livramento porta Capo Verde al Mondiale - 0 Eswatini col gol del vantaggio dell'ex Hellas, la nazionale di Praia si qualifica per la fase finale 2026, costringendo il Camerun, grande favorito del girone, ai playoff ... Come scrive gazzetta.it