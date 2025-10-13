Stop alle giornate infinite Ecco come gestirle

LA GIORNATA lavorativa non finisce mai. Tra mail, call, chat e notifiche, siamo interrotti in media 275 volte al giorno, cioè circa ogni due minuti. Secondo il Work Trend Index 2025 di Microsoft, la nostra agenda non ha più inizio né fine chiari, e il lavoro è diventato un flusso ininterrotto, una maratona digitale senza traguardo. Tornare dalle ferie carichi di energia e buoni propositi diventa un miraggio: entro la prima settimana si ricade nel vortice di richieste, meeting e notifiche che inghiottono ogni spazio di concentrazione. Ma non è tutto negativo. Dietro questa frenesia si nasconde un’opportunità concreta: ripensare il tempo come leva strategica, sia per il benessere dei lavoratori sia per le performance aziendali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

