Stop all’assegno divorzile con un’offerta di lavoro rifiutata c’è la conferma

Quifinanza.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono situazioni ben precise in cui chi ha divorziato può perdere l’assegno previsto dalla legge e disposto dal giudice a carico dell’ex coniuge. Una di queste non va affatto sottovalutata ed è stata recentemente al centro di una disputa giudiziaria finita all’attenzione della Cassazione, la quale ha confermato lo stop al contributo periodico per chi rifiuta un’offerta di lavoro. Vediamo dunque cosa ha stabilito la decisione della Suprema Corte, la sentenza n. 255232025, che ha una chiara portata generale. Spiega infatti il perché della perdita del diritto e l’effettiva funzione dell’assegno divorzile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

stop all8217assegno divorzile con un8217offerta di lavoro rifiutata c8217232 la conferma

© Quifinanza.it - Stop all’assegno divorzile con un’offerta di lavoro rifiutata, c’è la conferma

In questa notizia si parla di: stop - assegno

Assegno di inclusione, stop di un mese. Arriva il bonus ponte da 500 euro

Assegno di inclusione senza interruzioni: arriva il bonus da 500 euro per evitare il mese di stop

L’Assegno di Inclusione cambia nel 2026, cumulabile con il Sfl e niente mese di stop: le ipotesi in Manovra

Cerca Video su questo argomento: Stop All8217assegno Divorzile Un8217offerta