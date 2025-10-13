Stop all’assegno divorzile con un’offerta di lavoro rifiutata c’è la conferma
Ci sono situazioni ben precise in cui chi ha divorziato può perdere l’assegno previsto dalla legge e disposto dal giudice a carico dell’ex coniuge. Una di queste non va affatto sottovalutata ed è stata recentemente al centro di una disputa giudiziaria finita all’attenzione della Cassazione, la quale ha confermato lo stop al contributo periodico per chi rifiuta un’offerta di lavoro. Vediamo dunque cosa ha stabilito la decisione della Suprema Corte, la sentenza n. 255232025, che ha una chiara portata generale. Spiega infatti il perché della perdita del diritto e l’effettiva funzione dell’assegno divorzile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: stop - assegno
Assegno di inclusione, stop di un mese. Arriva il bonus ponte da 500 euro
Assegno di inclusione senza interruzioni: arriva il bonus da 500 euro per evitare il mese di stop
L’Assegno di Inclusione cambia nel 2026, cumulabile con il Sfl e niente mese di stop: le ipotesi in Manovra
Rischio Stop all’Assegno di Inclusione: Errore INPS sul Riconoscimento della Disabilità -Tuttolavoro24.it Vai su Facebook