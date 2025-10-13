Stop al gemellaggio con Tel Aviv | protesta davanti a palazzo Marino

Milanotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Circa 500 attivisti si sono radunati davanti a palazzo Marino, sede del consiglio comunale di Milano, per chiedere l’interruzione dei rapporti con Israele e lo stop al gemellaggio con Tel Aviv. Il presidio è scattato nel pomeriggio di lunedì 13 ottobre, giornata in cui il parlamentino milanese è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: stop - gemellaggio

I Giovani del Pd pressano Gualtieri: "Stop ai rapporti con Israele e gemellaggio con Gaza"

Il consigliere Monguzzi espone una bandiera della Palestina in Comune: “Stop al gemellaggio Milano-Tel Aviv”

Milano, bocciato lo stop al gemellaggio con Tel Aviv. Manganellate sui manifestanti pro Pal in piazza della Scala – Il video

stop gemellaggio tel avivNiente stop a gemellaggio Tel Aviv-Milano, caos in aula e fuori - Il Consiglio comunale di Milano ha respinto il passaggio dell'ordine del giorno del consigliere dei Verdi Carlo Monguzzi - Come scrive ansa.it

stop gemellaggio tel avivMilano-Tel Aviv, confermato il gemellaggio: caos in Consiglio comunale e scontri in strada - Caos durante la seduta del Consiglio comunale di Milano, in occasione della votazione di uno dei punti dell'ordine del giorno che prevedeva la sospensione di ... Si legge su lapresse.it

Cerca Video su questo argomento: Stop Gemellaggio Tel Aviv