Stipendi sindaci e assessori il Mef | Aumenti obbligati ma diritto sempre rinunciabile

Tempo di lettura: 3 minuti Stipendi degli amministratori locali, per il Mef i super aumenti sono un obbligo inderogabile. Ma allo stesso tempo, gli aventi diritto possono sempre rinunciarci, in tutto o in parte. Questo il responso del Ministero dell’Economia e delle Finanze, interpellato da Anteprima 24. Una questione di interpretazione normativa, certo. Ma con importanti ricadute politiche, ed anche sui bilanci comunali. Un esempio ne è il Comune di Napoli. Qui da anni si registrano polemiche, sulle indennità triplicate al sindaco Manfredi e alla sua giunta, dovuti alla legge di bilancio 2022. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

