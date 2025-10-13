Stipendi sindaci e assessori il Mef | Aumenti obbligati ma diritto sempre rinunciabile
Tempo di lettura: 3 minuti Stipendi degli amministratori locali, per il Mef i super aumenti sono un obbligo inderogabile. Ma allo stesso tempo, gli aventi diritto possono sempre rinunciarci, in tutto o in parte. Questo il responso del Ministero dell’Economia e delle Finanze, interpellato da Anteprima 24. Una questione di interpretazione normativa, certo. Ma con importanti ricadute politiche, ed anche sui bilanci comunali. Un esempio ne è il Comune di Napoli. Qui da anni si registrano polemiche, sulle indennità triplicate al sindaco Manfredi e alla sua giunta, dovuti alla legge di bilancio 2022. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: stipendi - sindaci
La sindaca Salis ha rescisso il contratto, in Sicilia lavoratori in agitazione per gli stipendi non versati - facebook.com Vai su Facebook
Vertenza #LibertyMagona I Nuovo incontro al #MIMIT con azienda, sindacati e sindaco di #Piombino. Stipendi arretrati in pagamento. La società ha comunicato che sono in corso contatti con potenziali acquirenti industriali ?Urso “Segnale positivo" https:// - X Vai su X
Quanto guadagna un presidente della Regione. Gli stipendi di assessori e consiglieri - Gli emolumenti di un governatore si compongono di indennità di carica; indennità di funzione e rimborso spese per l’esercizio del mandato ... Secondo lanazione.it
Manovra, 150 milioni per alzare gli stipendi ai dipendenti comunali - 2024 passa anche dalla prossima legge di Bilancio e, più nello specifico, dal fondo perequativo di 150 ... Da ilmattino.it