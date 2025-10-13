Stellantis rinvia la presentazione del piano industriale al 30 Giugno Filosa prepara il rilancio tra riorganizzazione interna e sfide globali
L'azienda guidata dal CEO Antonio Filosa rivede il calendario del Capital Markets Day per integrare i contributi del nuovo gruppo dirigente e adeguare le linee strategiche alla situazione internazionale Il gruppo Stellantis, guidato da Antonio Filosa, impiegherà più tempo del previsto per pre. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: stellantis - rinvia
Stellantis, rinviato il piano industriale: attesa per l’incontro del 20 ottobre - facebook.com Vai su Facebook
#Stellantis rinvia il nuovo piano industriale del ceo Filosa: presentazione entro giugno e non più marzo. Inoltre, dal 2026 il gruppo pubblicherà anche l'utile di ogni trimestre, non solo ricavi e vendite. La proroga, che concede al management tre mesi di tempo i - X Vai su X
Stellantis verso il rinvio del nuovo piano del ceo Filosa: presentazione entro giugno e non più marzo, ecco perché - Il gruppo guidato da Antonio Filosa può spostare in avanti il Capital Markets Day: non più a inizio 2026 ma entro metà anno. Scrive milanofinanza.it
La presentazione del piano può slittare a metà 2026 - Il gruppo guidato da Antonio Filosa avrebbe intenzione di spostare in avanti il Capital Markets Day, inizialmente atteso a inizio anno ... Riporta quattroruote.it