Stellantis rinvia la presentazione del piano industriale al 30 Giugno Filosa prepara il rilancio tra riorganizzazione interna e sfide globali

13 ott 2025

L'azienda guidata dal CEO Antonio Filosa rivede il calendario del Capital Markets Day per integrare i contributi del nuovo gruppo dirigente e adeguare le linee strategiche alla situazione internazionale Il gruppo Stellantis, guidato da Antonio Filosa, impiegherà più tempo del previsto per pre. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

