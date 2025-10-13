Stella di David sul cofano e gomme squarciate all'auto della sindacalista per la casa | Mi attaccano per il mio lavoro

Un atto vandalico ha preso di mira l’auto di Emanuela Isopo, segretaria nazionale di Unione Inquilini. Una grossa stella di David è stata incisa sul cofano e le gomme sono state squarciate. È il secondo episodio in due settimane. “Provano a deviare l'attenzione con la questione palestinese, ma a qualcuno dà fastidio il mio lavoro", denuncia a Fanpage.it la sindacalista. Solidarietà dall'assessore di Roma Capitale Tobia Zevi e dal centrosinistra di Fiumicino. 🔗 Leggi su Fanpage.it