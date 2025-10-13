Stefano De Martino ad Affari Tuoi scherza con la pacchista lei | Avevo fatto il provino per La Ruota della Fortuna

Nella puntata di Affari Tuoi del 13 ottobre, Stefano De Martino ha scherzato con la pacchista new entry della Campania, Marianna, chirurga vascolare, facendo ironia sulla sfida contro Gerry Scotti. "Da laureati a chirurgi vascolari, esageriamo. Ha fatto il provino per un altro gioco e non è stata presa?", le ha chiesto e lei: "Sì, per la Ruota".

