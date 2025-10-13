Stefano Bruzzesi morto a 48 anni nell’incidente sulla Pontina Il pirata fuggito in taxi

Stava andando a lavoro Stefano Bruzzesi, 48enne dipendente del centro commerciale Euroma 2, quando alle 5 del mattino di domenica 12 ottobre è rimasto coinvolto nellincidente sulla Pontina che gli è costato la vita. Secondo i primissimi accertamenti l’uomo era sul suo motorino elettrico quando è. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

