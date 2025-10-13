Stefano Battaglia Trio e Nicolini in Jazz | un weekend a pieno ritmo al Milestone live club
La nuova stagione del Milestone Live Club organizzata dal Piacenza Jazz Club prosegue sabato 18 ottobre alle ore 21,30 (apertura dalle ore 20,45) con un appuntamento di altissimo profilo artistico e umano: il concerto del Stefano Battaglia Trio dal titolo "Terrasanta".L’ingresso è gratuito con. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
