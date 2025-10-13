Stazione Centrale presidi mobili di Polizia e Carabinieri per l’emergenza sicurezza

Milano – Da oggi l'attività dei presidi mobili della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri sul territorio di Milano, già avviati dal 10 marzo scorso su disposizione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, saranno presenti nell'area adiacente alla Stazione Centrale, considerata la maggiore esigenza di controlli e di presidio di un'area dove si sono di recente verificati alcuni importanti eventi delittuosi. Le strade. Nei mesi precedenti, le aree interessate sono state quelle dei quartieri cittadini di Viale Padova, Piazza Sempione, San Siro, Lampugnano, Darsena e Navigli, Parco Lambro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

