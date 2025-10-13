Statale del Sempione chiuso un tratto in Svizzera

Novaratoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lavori nel tratto svizzero della statale del Sempione.Il gestore stradale elvetico ha comunicato che, per lavori, il proseguimento in Svizzera della strada statale 33 del Sempione sarà chiuso al traffico nelle notti di martedì 14 e mercoledì 15 ottobre dalle ore 22 alle ore 5 del giorno. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: statale - sempione

Incidente sulla Statale del Sempione, frontale tra due auto in galleria: strada chiusa

Chiuso un tratto della statale dello Stelvio - Pioggia intensa, grandine e raffiche di vento hanno determinato diverse situazioni di pericolo da un capo all’altro della provincia: la ... Secondo ilgiorno.it

Statale Sempione, aperto il tracciato rivisto - CASORATE SEMPIONE (Varese)È aperto al traffico il nuovo tracciato della statale 33 del Sempione tra Gallarate e Casorate Sempione, opera inserita nel più ampio progetto per la realizzazione del nuovo ... Come scrive ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Statale Sempione Chiuso Tratto