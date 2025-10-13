Starlink salva la vita a un fotografo bloccato in Canada | Senza Elon Musk nessuno ci avrebbe trovato
Starlink non è solo fondamentale per i soldati ucraini in guerra, ma svolge un ruolo cruciale anche per salvare i civili che si trovano in una situazione di pericolo. A confermarlo è un recente episodio accaduto in Canada, dove un fotografo rimasto bloccato in un’area isolata è riuscito a mettersi in salvo grazie al progetto di Elon Musk. La storia. Richard Gottardo, un volontario e fotografo canadese, la scorsa settimana si trovava sulla punta settentrionale dell’isola di Vancouver: una zona completamente isolata e impervia, basti pensare che si trova a 150 km di distanza dalla rete di telefonia mobile più vicina e a più di 100 km dalle aree abitate. 🔗 Leggi su Panorama.it
Il fotografo canadese disperso in Canada salvo grazie ai satelliti di Musk - La storia a lieto fine di Richard Gottardo, finito fuori strada in una zona isolata. Riporta milanofinanza.it
Canada, la rete di satelliti Starlink salva un volontario rimasto intrappolato nell'auto finita fuori strada - Due giorni fa, 9 ottobre, la vita di Richard Gottardo, volontario e fotografo canadese che si dedica alla protezione della natura e del paesaggio, è stata salvata da Starlink, ... Si legge su msn.com