Starlink salva la vita a un fotografo bloccato in Canada | Senza Elon Musk nessuno ci avrebbe trovato

Panorama.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Starlink non è solo fondamentale per i soldati ucraini in guerra, ma svolge un ruolo cruciale anche per salvare i civili che si trovano in una situazione di pericolo. A confermarlo è un recente episodio accaduto in Canada, dove un fotografo rimasto bloccato in un’area isolata è riuscito a mettersi in salvo grazie al progetto di Elon Musk. La storia. Richard Gottardo, un volontario e fotografo canadese, la scorsa settimana si trovava sulla punta settentrionale dell’isola di Vancouver: una zona completamente isolata e impervia, basti pensare che si trova a 150 km di distanza dalla rete di telefonia mobile più vicina e a più di 100 km dalle aree abitate. 🔗 Leggi su Panorama.it

starlink salva la vita a un fotografo bloccato in canada senza elon musk nessuno ci avrebbe trovato

© Panorama.it - Starlink salva la vita a un fotografo bloccato in Canada: «Senza Elon Musk nessuno ci avrebbe trovato»

In questa notizia si parla di: starlink - salva

Il fotografo canadese disperso in Canada salvo grazie ai satelliti di Musk - La storia a lieto fine di Richard Gottardo, finito fuori strada in una zona isolata. Riporta milanofinanza.it

starlink salva vita fotografoCanada, la rete di satelliti Starlink salva un volontario rimasto intrappolato nell'auto finita fuori strada - Due giorni fa, 9 ottobre, la vita di Richard Gottardo, volontario e fotografo canadese che si dedica alla protezione della natura e del paesaggio, è stata salvata da Starlink, ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Starlink Salva Vita Fotografo