Stardust amore e architettura | il film su Robert Venturi e Denise Scott Brown debutta alla Festa del Cinema di Roma

«Robert Venturi e Denise Scott Brown sono stati per l’architettura ciò che Jean-Luc Godard è stato per il cinema: radicali, complessi, brillanti. Se volete capire il loro mondo, guardate questo film». Con queste parole il regista Michel Negroponte introduce “Stardust – Una storia d’amore e architettura”, il documentario diretto da Jim Venturi e scritto e montato da Anita Naughton che arriva in prima italiana alla XX edizione della Festa del Cinema di Roma (sezione Freestyle ). L’opera, già salutata da The Architects Newspaper come «una vera e propria opera d’arte» per la capacità rara di restituire l’essenza dell’architettura attraverso il cinema, racconta la vicenda personale e creativa della coppia che ha scardinato il dogma modernista e cambiato per sempre il modo di guardare edifici, città e paesaggi: Robert Venturi e Denise Scott Brown. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

