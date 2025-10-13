N el silenzio profondo delle ore che precedono l’alba di domani, mentre l’Italia dorme ancora, il cielo si concederà un gesto d’intimità: un bacio. E non un bacio qualunque, ma uno di quelli che si danno solo una volta ogni tanto, quando le orbite si sfiorano e i tempi si allineano. Protagonisti di una congiunzione che promette poesia, saranno la Luna e Giove. Un gesto lieve, un bacio cosmico che dura poche ore e che, come ogni cosa bella, chiede attenzione per essere colto. La notte della Superluna Blu: immagini indimenticabili da tutto il mondo X Una danza tra stelle e giganti. L’evento è atteso per stanotte: la Luna, in fase di Ultimo Quarto, sorgerà intorno alle 23:40, seguita da Giove circa un quarto d’ora dopo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Stanotte i due satelliti, tra le 2:30 e le 4:00 del mattino del 14 ottobre, si avvicineranno nel cielo in una congiunzione visibile a occhio nudo. Un evento astronomico da non perdere