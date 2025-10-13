Stanley Tucci vuole rubare la Gioconda in Masterplan il nuovo film Prime Video prodotto in Italia
Dopo aver attraversato l'Italia con il suo show culinario ed essere tornato a Milano per Il diavolo veste Prada 2, Tucci sarà impegnato in una nuova produzione italo-francese per Prime Video Prime Video ha annunciato Masterplan, il suo primo film Original di produzione italo-francese, segnando una nuova tappa nella collaborazione europea della piattaforma. Diretto da Thomas Vincent (Reacher, Bodyguard, Versailles), il film sarà girato in lingua inglese e avrà come protagonisti il candidato all'Oscar Stanley Tucci, affiancato dalle giovani star Simona Tabasco (The White Lotus) e Victor Belmondo (Bastion 36). 🔗 Leggi su Movieplayer.it
