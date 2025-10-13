Stai tornando a casa la guerra è finita! La telefonata degli ostaggi ai familiari poco prima della liberazione video

“Stai tornando, la mia vita ti aspetta!”. Hamas ha consentito ad alcuni ostaggi israeliani di parlare con le proprie famiglie per la prima volta dopo due anni. La telefonata è avvenuta poco prima della liberazione, offrendo ai parenti un primo contatto diretto e carico di emozione dopo un lungo periodo di silenzio e preoccupazione. Secondo quanto riferito dalla principale associazione dei familiari degli ostaggi e da fonti di Hamas, gli ostaggi israeliani che non erano stati ancora liberati hanno effettuato videochiamate da Gaza con le loro famiglie. La telefonata degli ostaggi concessa da Hamas. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

