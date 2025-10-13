Stai tornando a casa la guerra è finita! La telefonata degli ostaggi ai familiari poco prima della liberazione video
“Stai tornando, la mia vita ti aspetta!”. Hamas ha consentito ad alcuni ostaggi israeliani di parlare con le proprie famiglie per la prima volta dopo due anni. La telefonata è avvenuta poco prima della liberazione, offrendo ai parenti un primo contatto diretto e carico di emozione dopo un lungo periodo di silenzio e preoccupazione. Secondo quanto riferito dalla principale associazione dei familiari degli ostaggi e da fonti di Hamas, gli ostaggi israeliani che non erano stati ancora liberati hanno effettuato videochiamate da Gaza con le loro famiglie. La telefonata degli ostaggi concessa da Hamas. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: stai - tornando
Israele, liberati i primi sette ostaggi. Gli altri saranno consegnati alle 9 a sud di Gaza. L'attesa e le videochiamate con le famiglie: «Stai tornando a casa, ti amo» - Video
Liberati i primi 7 ostaggi, le videochiamate con le famiglie: "Stai tornando a casa, ti amo". Trump atterrato in Israele - Video
Liberati i primi 7 ostaggi, le videochiamate con le famiglie: "Stai tornando a casa, ti amo". Trump è atterrato in Israele - Video
Hamas ha consentito ad alcuni rapiti di chiamare le famiglie prima della liberazione. Sul grande schermo in Piazza degli ostaggi a Tel Aviv è stata trasmessa la telefonata dell’ostaggio Matan Tsengauker da Gaza alla madre. “Matan, vita mia, stai tornando a c - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, la madre dell'ostaggio israeliano liberato Matan Zangauker parla al telefono con il figlio: «Vita mia, stai tornano a casa» - (LaPresse) Einav Zangauker, la madre dell'ostaggio israeliano Matan, ha parlato con lui al telefono per la prima volta in due anni, mentre si recava a incontrare le truppe israeliane a Gaza. Segnala msn.com
Gaza, madre videochiama il figlio ostaggio dopo il rilascio di Hamas: «Matan, vita mia, stai tornando a casa» - In Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv, sul maxi schermo è trasmessa in diretta la telefonata di Matan Tsengauker, l’ostaggio ancora trattenuto a Gaza, alla madre che da due anni lotta per la sua liberazi ... Da video.corriere.it