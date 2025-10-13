Stai leggero nel salto | a Torino la potenza fragile di Romeo e Giulietta tra rock e poesia

“Giulietta e Romeo. Stai leggero nel salto” della Compagnia Lombardi–Tiezzi è un concerto teatrale che restituisce tutta la potenza fragile e irripetibile dell’amore, in una partitura scenica capace di toccare corde intime e universali, tra poesia e rock. Lo spettacolo è in scena venerdì 17 e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: stai - leggero

Dietro un personaggio leggero come Dory, si nasconde un messaggio importante: continua a nuotare, anche quando non sai dove stai andando. Tatuaggi a Padova | Studio di Tatuaggi | Candiana | Piove di Sacco | Fine Line | Linee Sottili | Dory | Nemo |#tatto - facebook.com Vai su Facebook

Giulietta e Romeo. Stai leggero nel salto in scena alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani - Stai leggero nel salto della Compagnia Lombardi–Tiezzi arriva a Torino per due serate, venerdì 17 e sabato 18 ottobre alle 20. Lo riporta mentelocale.it